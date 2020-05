Cuarentena inspira a grandes músicos

Esta combinación de fotografías muestra, de izquierda a derecha, Jon Bon Jovi durante su presentación en el Samsung Charity Gala en Skylight Clarkson Square en Nueva York el 2 de noviembre de 2017, Luke Combs en la 54a entrega de los Premios de la Academia de Musica Country en Las Vegas el 7 de abril de 2019 y Avril Lavigne en the Paramount en Huntington, Nueva York el 11 de diciembre de 2013. Bon Jovi, Combs y Lavigne han escrito canciones sobre la pandemia de coronavirus.

NUEVA YORK (AP) — Con máscaras sobre su boca y guantes en las manos, el astro country Luke Combs y su banda entró al estudio de grabación, en salas diferentes, y grabó una nueva canción que refleja el estado de ánimo de un mundo dramáticamente alterado por el coronavirus.

Cantando letras como “extraño a mi mamá, extraño a mi papá”, Combs interpretó “Six Feet Apart”, una canción que escribió el 14 de abril durante una sesión de composición por Zoom con Brent Cobb y Rob Snyder.

En una entrevista la semana pasada con The Associated Press, Combs describió la sesión de grabación como “muy rara”.

“No había casi nadie ahí. Había dos guitarristas, un bajista y un baterista, y nunca estuvieron en la misma sala que yo”, dijo. “Era muy surreal que no nos podíamos ni siquiera decir hola”.

“Six Feet Apart” recuerda las cosas simples que la gente echa de menos hoy, abrazar a sus familiares, comer en un restaurante, socializar con amigos o ir al cine.

“No piensas lo increíbles que son esas cosas hasta que ya no lo puedes hacer”, dijo Combs.

La canción fue lanzada el viernes y más de 40 temas como este han sido lanzados desde que el COVID-19 se intensificó en Estados Unidos en marzo. La mayoría de las canciones son originales, como la de Combs, aunque algunos artistas han trabajado en canciones viejas para actualizarlas con esta época. Otros han unido fuerzas para hacer versiones estelares de canciones para recaudar dinero para organizaciones benéficas que apoyan a las víctimas del virus y a quienes trabajan atendiendo la emergencia sanitaria.

Bono, Bon Jovi, twenty one pilots, Pitbull, Randy Newman, OneRepublic, Lil TJay, Michael Bublé con Sofía Reyes, Mike Campbell y Tye Tribbett son algunos de los artistas que han lanzado canciones originales que reflejan los tiempos actuales. El artista latino de R&B st. Pedro compuso una pieza rítmica titulada “Phone Sex” para aquellos alejados de sus amantes, mientras que el cantante country Adam Hambrick escribió una canción sobre su esposa, una asistente médica que trabaja haciendo pruebas de COVID-19 para pacientes y cuidando a aquellos que pudieran tener síntomas.

Mike Love de los Beach Boys, una banda que tuvo que posponer más de 60 conciertos por el coronavirus, dijo que pensó mientras estaba sentado en casa: “Qué puedo hacer para inyectar musicalmente un poco de positividad en una situación que es básicamente restrictiva y negativa”.

Entonces escribió “This Too Shall Pass” (esto también pasará), una canción movida con el toque de los Beach Boys con mensajes positivos que también reconoce a los doctores y enfermeras que trabajan combatiendo la enfermedad. Las regalías de la canción serán destinadas al fondo de respuesta para COVID-19 de Feeding America.

“Quería poner una sonrisa en muchos rostros”, dijo Love en una entrevista. “Me he presentado en concierto por casi seis décadas así que he visto muchas cosas pasar, la Guerra de Vietnam, la agitación civil y todas las cosas que hemos hecho como sociedad. Incluso si son cosas realmente negativas, pasan”.

Queen y Adam Lambert volvieron a grabar la clásica “We Are the Champions” renombrada “You Are the Champions” (ustedes son los campeones) en apoyo a los trabajadores de salud. Gloria Estefan cambió su animado sencillo de 1989 “Get On Your Feet”, titulando la nueva versión “Put Your Mask On!” (“Ponte tu máscara”) y And Todrick Hall transformó su himno dance “Nails, Hair, Hips, Heels” en “Mask, Gloves, Soap, Scrubs” (cubrebocas, guantes, jabón y tallado) que entre otras cosas dice “TikTok, GrubHub ... Zoom es el nuevo club”.

Avril Lavigne escribió originalmente “Warrior” del año pasado sobre su lucha contra la enfermedad de Lyme. Cambió la letra y volvió a grabar la canción para honrar a los trabajadores de salud y la tituló “We Are Warriors”. Todas las ganancias serán destinadas a las campañas de Project HOPE para el coronavirus.

“Realmente se sintió muy bien volverla a interpretar. Fue muy poderoso, se me enchinaba la piel, sentía que iba a llorar”, dijo. “Estaba imaginando a las enfermeras y los doctores en el hospital, todos los que (están poniendo) su vida en peligro ahora ... ellos son los verdaderos guerreros. Son los héroes legítimos en este momento”.

Otros artistas incluyendo los Rolling Stones y Norah Jones, han lanzado canciones que ya tenían compuestas y que les pareció que resonaban con la actualidad. Rodney “Darkchild” Jerkins — el compositor y productor galardonado con el Grammy que ha trabajado con Whitney Houston, Michael Jackson y Brandy —trabajó en una canción inconclusa de hace 17 años para crear un himno gospel sobre la unión en el mundo.

“Era como ‘no está lista para sacarla. No podemos sacarla sólo porque sí, necesita ser en un momento en el que el mundo realmente necesite unirse”, dijo. “Este era el momento, este era el momento en el que a Dios le pareció que era correcto que saliera”.

“Come Together” incluye a Kirk Franklin, Mary Mary, Lecrae, Marvin Sapp, Fred Hammond, Karen Clark Sheard y otros artistas. Jerkins tuvo sesiones por FaceTime con artistas para terminar la canción, que servirá para recaudar fondos para el fondo de apoyo de MusiCares para el COVID-19 y la organización de protección a los niños Compassion International.

Jon Bon Jovi compuso “Do What You Can” tras ofrecerse como voluntario en su propio restaurante comunitario durante la pandemia. Planea incluir la canción en el próximo álbum de su banda “Bon Jovi: 2020” y dijo que la música sigue sanando y uniendo el mundo en momentos de tragedia.

“La música no conoce fronteras, y no conoce afiliación política. La música une a la gente”, dijo. “Cuando la gente abrió sus ventanas y comenzó a cantar ‘Living on a Prayer’ en Chicago — estaban tratando de encontrar el lanzo que los unía a todos en estos tiempos tan difíciles. Fue el justo en los primeros días de esta pandemia. Lo vi en internet y fue increíble porque fue sanador y no importaba si eras un fan de los Medias Blancas o de los Cachorros, la música encontraba ese hilo en común”.

“La música siempre ha sido esa amiga conmigo”, agregó. “está demostrando ser una amiga de tantos en estos momentos complicados”.