Cierre de Broadway por virus se extiende hasta el 30 de mayo

NUEVA YORK (AP) — Los aficionados a Broadway tendrán que esperar un poco más para volver al teatro, al menos hasta finales de mayo.

Aunque una fecha exacta para la reanudación de los distintos espectáculos aún está por definirse, los productores de Broadway ahora ofrecen reembolsos e intercambios para boletos adquiridos hasta el 30 de mayo.

“Estamos trabajando incansablemente con múltiples socios para sustentar a la industria una vez que volvamos a subir el telón”, dijo Charlotte St. Martin, presidenta de la Liga de Broadway, que representa a los productores.

Los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo paralizando todas las producciones, incluyendo 16 que todavía no se habían estrenado, y alterando el calendario de los Premios Tony. Los productores, citando a las autoridades sanitarias y municipales, extendieron previamente el cierre hasta el 7 de junio, luego hasta el 6 de septiembre, y nuevamente hasta el 3 de enero.

El nuevo cambio de fecha afectaría a múltiples puestas que iban a estrenarse en la primavera boreal, como “MJ”, “The Music Man”, “Flying Over Sunset”, “Caroline or Change”, “Plaza Suite”, “American Buffalo” y “The Minutes”.

El sindicato nacional que representa a actores y directores de escena, el Actors’ Equity Association, ha exhortado a los legisladores a incluir financiamiento y préstamos para las artes con el fin de ayudar a aquellos que trabajan en las artes escénicas.

La decisión de la Liga de Broadway llega menos de un mes después de que la Ópera Metropolitana dijo que cancelará una temporada entera por primera vez en sus casi 140 años de historia debido a la pandemia y que planea volver el próximo septiembre.

En Londres, el productor Cameron Mackintosh ha dicho que las producciones de su compañía de “Hamilton”, “The Phantom of the Opera”, “Mary Poppins” y “Les Miserables” en el West End no reabrirán hasta 2021. En Washington, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas ha cancelado la mayoría de las funciones y eventos hasta fines de 2020, al igual que la Compañía de Teatro Huntington en Boston.

Broadway recaudó 1.800 millones de dólares la temporada pasada y atrajo un récord de 15 millones de espectadores. Los productores y sindicatos laborales buscan la manera de reabrir los teatros de manera segura.

