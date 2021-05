of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Alejandro Sanz está más que listo para volver a poner en marcha #LAGIRA de su álbum “#ELDISCO”, que había quedado suspendida por la pandemia y que retomará a finales de año en Estados Unidos.

“Hay que arrancar la locomotora porque el tren no camina solo. Creo que uno de los síntomas de recuperación es eso precisamente, ponernos a funcionar”, dijo Sanz en una entrevista telefónica reciente desde Madrid. “Me voy a comer ese escenario con patatas fritas”.

El cantautor español, que dijo que tiene una necesidad de sentir la vibra de sus fans y volver a compartir con sus músicos, se presentará en octubre ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Houston. Los boletos ya están a la venta en su sitio web y en Ticketmaster.

Aunque aún no está vacunado contra el coronavirus, Sanz dijo que ya no le teme tanto al COVID-19 como cuando tuvo que volver a Madrid al inicio de la pandemia el año pasado.

“Yo pasé la enfermedad muy al principio, la primavera pasada, y a partir de ahí tuve anticuerpos durante bastantes meses. Después los perdí y ahora los he vuelto a recuperar. Me acaban de decir que probablemente estuve en contacto con el virus”, explicó. “Lo pasé regular, me dio un poquito fuerte, pero una vez que la pasé como que el miedo desapareció”.

Para el músico, el reto ahora es no confiarse demasiado y seguir las pautas de salud y seguridad.

“Creo que la mascarilla para la vida en general no es ninguna mala idea”, dijo. “Todas las medidas de higiene sirven para el coronavirus, pero para lo normal también. Eso de lavarse las manos, son hábitos realmente muy recomendables”.

Cuando #LAGIRA se vio interrumpida, Sanz probó formatos creativos que nunca antes había experimentado, como su concierto virtual con Juanes #LaGiraSeQuedaEnCasa, que se transmitió por livestream en YouTube.

También emprendió el documental “El mundo fuera”, actualmente disponible en Amazon Prime Video, para el que convocó a miles de fans a mandarle imágenes relatando su experiencia en la pandemia. El emotivo filme muestra puntos de vista muy diversos sobre este momento tan extraño en la vida de tantos, así como sus perspectivas sobre el futuro y los aprendizajes de esta crisis mundial.

“Fue muy bello ver cómo todo el mundo afronta las cosas de diferente forma, pero todos en el fondo tenemos la emoción a flor de piel”, dijo Sanz. “La respuesta de la gente fue increíble. Nos mandaron 4.000 y pico videos en muy poco tiempo”.

Para él, lo más valioso de la pandemia ha sido poder sentir esa conexión entre los artistas y su público pese a la distancia física.

“Creo que ha merecido la pena nada más que por esa unión”, expresó. “Creo que la música ha estado a la altura de las circunstancias más que nunca y probablemente mucho más que otros gremios que debieron estar a la altura, como el gremio de la política. Ellos se han convertido en el problema cuando deberían ser la solución”.

Pero justo cuando se esperaba que dijera unas palabras, Sanz no estuvo presente al ser anunciado ganador en la ceremonia del Latin Grammy, donde se llevó el premio a la grabación del año por su versión de “Contigo” de Joaquín Sabina (incluida en el álbum “Tributo a Sabina. Ni tan joven ni tan viejo”) en noviembre pasado. Con ese galardón, Sanz tiene ahora 25 Latin Grammy y cuatro Grammy, siendo el artista español con más gramófonos dorados.

“La verdad es que no me lo esperaba, además por horario creo que fue muy tarde aquí en Madrid así que yo me desperté con la noticia”, dijo al explicar su ausencia. “('Contigo') es una canción que en definitiva significó tanto para mí en algún momento, creo que es una de las canciones más hermosas de Sabina”.

Este año Sanz también ganó el Grammy al mejor álbum de pop latino por “#ELDISCO”, el cual incluye su popular tema “Mi persona favorita” con Camila Cabello, así como “Los lugares” con Residente y “Back In The City” con Nicky Jam.

“Eso fue increíble, realmente, que te consideren de todo un gremio de la academia norteamericana y te premien con algo así, es algo muy bello”, dijo. “Siempre digo que la música no se hace para ganar premios, pero cuando te los dan, se agradece muchísimo... Sabina decía: ‘Yo creía que pasaba de los premios, pero eran los premios que pasaban de mí’”.

Por ahora se encuentra trabajando en el que será su próximo álbum y dijo que ha sido invitado a grabar duetos que saldrán a la luz pronto, aunque prefirió no revelar con quién para que sea una mayor sorpresa.