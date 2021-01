Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 639 651½ 628¾ 636 —2¾ May 640¾ 652½ 631 637¾ —3 Jul 631½ 640½ 623¾ 630¼ —1½ Sep 634 642¼ 627¼ 632 —2 Dec 641¼ 649¼ 634¼ 639½ —2¼ Mar 647½ 655 643 645¼ —3 May 638 638 637¾ 637¾ —4½ Jul 624 630 620 622 —4¼ Sep 621¼ 621¼ 621 621 —5¾ May 634½ 634¾ 634 634 +2¼ Jul 600 600 600 600 +1½ Est. sales 81,372. Fri.'s sales 98,573 Fri.'s open int 421,778 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 496½ 500½ 490½ 490¾ —5½ May 497½ 501 491½ 492½ —5 Jul 494 497¾ 489½ 490¼ —4½ Sep 456¼ 459 453½ 455 —1½ Dec 439½ 442¾ 438 440 — ½ Mar 444¼ 447¾ 443¼ 446¼ + ½ May 446 450½ 445¾ 449 +2¼ Jul 444¾ 452½ 444½ 450½ +5½ Sep 416¼ 418½ 415½ 417¼ +2 Dec 407¼ 410 406½ 407½ + ¼ Dec 409 409 408 408 —1 Est. sales 297,754. Fri.'s sales 342,813 Fri.'s open int 1,856,277, up 18,365 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 352¾ 357½ 352¾ 355¼ —2½ May 349 349¼ 348 349¼ —2¾ Dec 300 300½ 300 300½ —1 Est. sales 131. Fri.'s sales 314 Fri.'s open int 4,767 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1381½ 1384½ 1360 1372 —3¾ Mar 1379¼ 1388¾ 1354 1369 —5¾ May 1376¾ 1385½ 1352½ 1367¼ —4 Jul 1361¾ 1371¼ 1341½ 1355½ —2½ Aug 1314 1322 1295 1306½ —5½ Sep 1219¼ 1227¾ 1204¼ 1211¼ —7 Nov 1161¾ 1170 1148¼ 1154¼ —7½ Jan 1156¾ 1168 1146 1150¾ —8 Mar 1135¾ 1143 1118½ 1125¼ —10¼ May 1132½ 1135 1114¾ 1118¼ —11 Jul 1131½ 1132¾ 1110¼ 1116¼ —10¾ Sep 1071 1071 1071 1071 —16½ Nov 1061 1072¾ 1043¼ 1049 —14 Nov 1052¾ 1052¾ 1027 1027 —14½ Est. sales 218,838. Fri.'s sales 249,405 Fri.'s open int 943,488, up 3,303