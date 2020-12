Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 602¼ 607¾ 589¾ 596½ —3¼ May 602¾ 608 591¾ 598 —3¼ Jul 597¾ 602¾ 588¼ 593¼ —3¼ Sep 600 604¾ 591 595¾ —3¼ Dec 606¾ 611¼ 598½ 602½ —3½ Mar 612¼ 618 605¾ 609¼ —3 May 605¾ 606¼ 605¾ 606¼ —1¾ Jul 596¼ 598 585¼ 589¾ —4¾ Mar 603½ 603½ 603½ 603½ —5½ Est. sales 76,944. Tue.'s sales 79,419 Tue.'s open int 381,860, up 1,350 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 425¼ 429¼ 423¾ 427½ +2¾ May 427¾ 431¾ 426½ 430 +2¼ Jul 428¾ 432½ 427½ 430¼ +1½ Sep 413½ 416¼ 412½ 415 +1½ Dec 412 414 411¼ 413¼ +1 Mar 417½ 419½ 417 418½ +½ May 419½ 420¾ 419¼ 420¼ +¾ Jul 419¼ 420½ 419 420 +1 Sep 397 397½ 395 396 Dec 396½ 397¼ 395¾ 396¾ +1 Est. sales 154,522. Tue.'s sales 162,364 Tue.'s open int 1,671,904, up 8,899 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 334¼ 338¾ 333¾ 337¼ +3¼ May 331 334¾ 331 334¼ +3¼ Jul 329 331 329 331 +2¾ Sep 309 309 309 309 — ¼ Est. sales 181. Tue.'s sales 495 Tue.'s open int 4,614 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1187 1195 1182½ 1187½ +3¼ Mar 1191½ 1199 1187 1191½ +2¾ May 1193½ 1200 1188¼ 1193¼ +3 Jul 1190 1197½ 1185¾ 1191 +3 Aug 1164½ 1173¾ 1162 1167½ +2¾ Sep 1107¼ 1115½ 1106 1108¾ +¼ Nov 1065 1070¾ 1061 1063¾ —1¼ Jan 1063 1068¼ 1059 1062 —1½ Mar 1052 1054¼ 1046¾ 1048¼ —2½ May 1049 1049 1040½ 1043 —3 Jul 1048½ 1048½ 1043¾ 1043¾ —1¾ Nov 997½ 1000 993½ 995¼ —4 Est. sales 232,916. Tue.'s sales 249,917 Tue.'s open int 938,967, up 3,099